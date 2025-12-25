Verona, incendio la sera della vigilia di Natale in un deposito in Basso Acquar: intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito.

Incendio la sera della vigilia di Natale in Basso Acquar a Verona: intorno alle ore 20.45 del 24 dicembre, due squadre di vigili del fuoco del Comando di Verona sono intervenute in via Basso Acquar con due mezzi, per un incendio che ha interessato un fabbricato adibito a deposito di materiale di varia natura.

L’intervento ha tenuto impegnati gli operatori per circa due ore. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.