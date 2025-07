Stop vandalismi: Verona investe sui guardiasala, al via il bando

Verona cerca 40 guardiasala per i musei civici: bando quadriennale con contratto Federculture.

C’è tempo fino al 4 agosto 2025 per partecipare al nuovo bando del Comune di Verona dedicato ai guardiasala per la sorveglianza e l’accoglienza nei musei civici. Il bando, rivolto alle aziende specializzate, riguarda l’affidamento del servizio di guardiasala per i prossimi quattro anni.

In totale saranno 40 le persone che si occuperanno di sorvegliare sale, assistere i visitatori e garantire la sicurezza di opere d’arte e collezioni preziose.

I musei interessati sono i principali della città: Castelvecchio (9 addetti), Casa di Giulietta (6), Arena (5), Museo degli Affreschi (4), Museo di Storia Naturale (4), Museo Archeologico Teatro Romano (3), GAM (3), Centro Museo Maffeiano (2), Fotografia Scavi Scaligeri (2), Bastione delle Maddalene (1) e Sala Conferenze UEP (1).

Oltre a garantire la presenza di personale formato e numericamente adeguato, il nuovo bando introduce una novità importante: le persone selezionate saranno inquadrate con il contratto Federculture, pensato appositamente per chi lavora nel settore dei beni culturali. Questo significa stipendi più alti e un riconoscimento professionale maggiore.

Il Comune di Verona investirà oltre 10 milioni di euro per coprire i costi del servizio fino al 2029. E intanto si pensa già al prossimo passo: applicare lo stesso contratto anche a chi lavora nelle biblioteche comunali.