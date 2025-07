Mobilità elettrica, svolta in provincia: Poste installa nuove colonnine

Poste Italiane installa colonnine di ricarica per auto elettriche in diversi comuni della provincia di Verona.

Novità per chi guida auto elettriche nella provincia di Verona: Poste Italiane ha completato l’installazione di diverse colonnine di ricarica in punti strategici del territorio.

Le prime stazioni operative si trovano a Colognola ai Colli, Trevenzuolo e Villa Bartolomea, dove gli utenti possono già fare il pieno di energia. A breve entreranno in funzione altre sei colonnine, già posizionate a Castagnaro, Isola della Scala, Nogara e Sommacampagna.

Questo progetto rientra in un piano nazionale per favorire la mobilità a zero emissioni: grazie a un accordo tra Poste Italiane e i Comuni coinvolti, le nuove colonnine sono state installate senza alcun costo per le amministrazioni locali. L’obiettivo è rendere più facile spostarsi con mezzi elettrici anche nei centri più piccoli, ridurre l’inquinamento e offrire un servizio utile non solo ai residenti, ma anche a chi visita il territorio.

L’iniziativa punta a rafforzare la rete di infrastrutture di ricarica in tutta Italia, partendo proprio dagli uffici postali, che diventano così punti di riferimento anche per la transizione ecologica.