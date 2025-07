Verona sul podio del padel: è boom

In Veneto campi raddoppiati in tre anni, boom di club e strutture indoor: Verona gioca padel.

Verona conferma il suo posto sul podio del padel in Veneto: con 106 campi e 38 club, la città scaligera si piazza subito dietro Treviso e Venezia, protagoniste di un vero e proprio exploit di questo sport in tutta la regione. I numeri diffusi dalla Federazione Internazionale Padel raccontano una crescita esponenziale: dal 2022 a oggi i campi in Veneto sono passati da 266 a 545, registrando un incremento del 105%. I club sono saliti a 186, +86% in tre anni.

Un fenomeno che a Verona non è passato inosservato: la provincia è una delle più attive non solo per numero di strutture, ma anche per qualità degli impianti. Ben 66% dei campi è al coperto, un dato superiore alla media nazionale (45%) e in linea con le province più virtuose come Padova (71%) e Vicenza (70%). In pratica, due campi su tre garantiscono gioco in ogni stagione.

A guidare la classifica regionale è Treviso, con 114 campi distribuiti in 28 club, seguita a un soffio da Venezia (113 campi) e, appunto, da Verona. Vicenza e Padova completano la top five veneta, entrambe forti sul fronte delle strutture indoor.

L’interesse per questo sport – che riesce a coinvolgere appassionati di tutte le età, dalle famiglie agli amatori fino ai giocatori agonisti – si riflette anche sui numeri della Federazione Italiana Tennis e Padel: in Veneto sono oltre 6 mila i tesserati, seguiti da 119 tecnici federali e 34 accademie dedicate esclusivamente al padel. A livello nazionale, il Veneto pesa per il 5,4% dell’intero movimento.