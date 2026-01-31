Sol Expo 2026: a Veronafiere torna la grande festa dell’olio d’oliva

Sol Expo 2026, in marzo l’eccellenza olearia e il business dell’olio, protagonisti a Veronafiere.

Dal 1° al 3 marzo, i padiglioni di Veronafiere diventano il centro nevralgico del settore internazionale dell’olio con il ritorno di Sol Expo. L’evento, denominato “The Olive & Oil Trade Show”, si conferma come l’appuntamento di riferimento per celebrare l’eccellenza dell’olio d’oliva in tutte le sue forme.

Programma.

Sol Expo non è solo una fiera per addetti ai lavori, ma un’esperienza pensata per coinvolgere ogni tipologia di visitatore.

Degustazioni guidate: per imparare a riconoscere le sfumature e le qualità dei migliori oli.

Show cooking: dove chef esperti mostreranno come valorizzare l’olio in cucina con ricette creative.

Laboratori e Area Food: spazi dedicati all’approfondimento e al ristoro, dove la qualità del prodotto è sempre al centro.

L’attenzione ai più piccoli: la Kids Area

Una novità di questa edizione è il forte focus sulle famiglie. Gli organizzatori hanno infatti previsto una Kids Area interamente dedicata ai più piccoli. Attraverso laboratori ludico-didattici, anche i bambini potranno avvicinarsi alla cultura dell’olio in modo divertente e sicuro, rendendo Sol Expo “un evento diverso da vivere insieme”.