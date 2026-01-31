Previsioni meteo a Verona per il weekend: sabato incerto, sole e temperature miti domenica. Poi tornano pioggia e neve.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sul bacino del Mediterraneo insistono correnti di natura atlantica in grado di apportare precipitazioni di stampo invernale, con pioggia in pianura e neve ma solo in montagna. Tale situazione pare avere un allentamento per poi riprendere nei prossimi giorni.

Previsioni.

Per sabato cielo variabile con annuvolamenti seguiti da schiarite in un contesto mite per il periodo. Venti deboli occidentali e temperature in ulteriore lieve aumento.

Domenica sarà la giornata migliore con cielo poco nuvoloso e spazio di nuovo al sole che diventa maggior protagonista. I venti ruotano da nord e le temperature restano stazionarie con locali cali in particolare durante le ore della notte.

Tendenza.

I giorni della merla non sono affatto i più freddi dell’anno e non lo saranno nemmeno quest’anno. Le condizioni bariche vedranno un peggioramento nel corso della settimana, con il ritorno di piogge e neve ma a quote che andranno ad alzarsi per l’aumento dei valori delle termiche che si attestano sopra la media del periodo. Al momento non sono prevedibili ondate di freddo sul medio e sul lungo periodo.