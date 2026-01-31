Tre motorini giocattolo donati alla chirurgia pediatrica dell’ospedale di Verona dall’associazione Angeli in moto.

Rendere più leggeri i momenti di attesa e degenza in ospedale: è questo l’obiettivo della donazione di tre motorini giocattolo arrivati oggi all’Uoc di chirurgia pediatrica, grazie all’associazione di volontariato Angeli in moto ODV. Dopo la ludobarella a forma di macchinina consegnata lo scorso dicembre, il reparto si arricchisce di nuovi strumenti ludici pensati per ridurre ansia e paura nei bambini sottoposti a esami o interventi.

Alla consegna erano presenti i direttori delle unità di chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica, insieme alle caposala, alla dirigenza sanitaria e ai rappresentanti delle associazioni e degli sponsor che hanno collaborato all’iniziativa. I motorini, denominati “Angelino il motorino”, sono carrelli rivestiti con cover colorate, realizzati con materiali certificati e conformi alle normative, pensati esclusivamente per il gioco e il benessere dei piccoli pazienti.

“Il nostro obiettivo èfar sentire i bambini sereni e a loro agio anche nei momenti più difficili”, ha spiegato il direttore della chirurgia pediatrica, sottolineando l’importanza di vedere i piccoli sorridere persino nel tragitto verso la sala operatoria. I motorini saranno utilizzati quotidianamente per accompagnare i bambini in sala operatoria o per prestazioni ambulatoriali, contribuendo ad alleggerire l’impatto emotivo dell’ambiente ospedaliero.

Angeli in moto ODV, attiva in oltre 60 province italiane, unisce la passione per le due ruote alla solidarietà, offrendo supporto concreto alle persone fragili. La donazione rientra nella missione dell’associazione di essere vicina a chi vive situazioni di particolare vulnerabilità, portando un gesto di normalità e gioco anche nei reparti ospedalieri.