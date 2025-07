Monte Baldo: due turiste perse nel buio, recuperate con l’elicottero

Notte di paura sul Monte Baldo: madre e figlia si perdono nel buio, recuperate con l’elisoccorso.

Monte Baldo, due turiste tedesche sono state soccorse di notte dopo essere rimaste bloccate su un sentiero.

Una tranquilla escursione tra le montagne si è trasformata in un intervento di soccorso per due donne tedesche, rimaste immobilizzate al calare del sole lungo un sentiero sul versante occidentale del Monte Baldo.

L’episodio è avvenuto mercoledì sera, quando, attorno alle 22, la centrale operativa del 118 ha ricevuto una segnalazione urgente da parte dei carabinieri, allertati a loro volta dal marito di una delle due donne. L’uomo, in attesa a Malcesine, era stato contattato dalla moglie, impossibilitata a proseguire a causa dell’oscurità, insieme alla figlia.

Le due escursioniste si trovavano lungo il sentiero 634, in una zona impervia e senza illuminazione, e non avevano con sé torce sufficienti per affrontare il rientro in sicurezza. Vista la situazione, è stato immediatamente attivato il Soccorso alpino, con una squadra mista composta da operatori delle stazioni di Verona, Ala e Riva del Garda.

Fondamentale l’intervento dell’elicottero di Trento, che è riuscito a localizzare le due donne grazie al verricello, riportandole sane e salve nella località di Navene, sulla sponda veronese del lago. Nessuna delle due ha riportato conseguenze fisiche, ma solo un grande spavento.

Foto Soccorso Alpino e Speleologico Trentino – CNSAS.