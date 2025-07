Lessinia Legend Run a Velo Veronese è pronta per centinaia di atleti da tutto il mondo.

Domenica 3 agosto alle 14.30, in piazza Vittoria a Velo Veronese, sarà presentata ufficialmente l’ottava edizione della Lessinia Legend Run, la spettacolare gara di trail running che ogni anno attira centinaia di appassionati della corsa in montagna da tutta Italia e dall’estero.

La competizione prenderà il via tra poco più di un mese, domenica 14 settembre, con partenza e arrivo a Velo Veronese. Quattro i percorsi previsti, completamente rinnovati, per soddisfare atleti di ogni livello: 10 km, 20 km, 30 km e l’impegnativa LLR50, una 50 km con 3.400 metri di dislivello positivo che si spinge fino alle Piccole Dolomiti e al Rifugio Fraccaroli, a quota 2.239 metri.

Una corsa tra le montagne e le emozioni.

Il tracciato attraversa paesaggi incantevoli tra Lessinia e Trentino, toccando luoghi simbolo come Giazza, la Foresta di Val Fraselle, la Val dei Ronchi e il Monte Purga, per un’esperienza che unisce sport, natura e sfida personale.

Oltre alla gara competitiva, sarà proposta anche una 10 km non competitiva per chi vuole godersi i panorami senza la pressione del cronometro. In più, verrà riproposta l’iniziativa inclusiva che coinvolge circa 30 persone affette da morbo di Parkinson, seguite passo passo da fisioterapisti, lungo un percorso pensato per unire sport, benessere e socialità.

Una gara che parla internazionale.

L’obiettivo dell’organizzazione è superare i 950 partecipanti dell’edizione 2024, che ha visto atleti provenienti da tutta Italia e da 20 Paesi esteri. La Lessinia Legend Run si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti del trail running.

L’evento è curato dall’Associazione Lessinia Legend Sport ASD con i Velorunners, sostenuto da sponsor locali tra cui Forno Bonomi (main sponsor), Cassa Rurale Vallagarina, Redoro, Malga Laben, Ottobock.care e altri. Media partner ufficiale: SportdiPiù Magazine.