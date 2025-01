La Verona che non c’è più: la “signora dei piccioni” in piazza Dante

La Verona che non c’è più: in piazza Dante, tappa dalla “signora dei piccioni”.

Erano gli anni 70’ quando a Verona la signora dei piccioni seduta davanti al suo banchetto in piazza Dante, vendeva il grano avvolto in coni di carta di giornale. Riguardandola molti “ex bambini” veronesi ricorderanno l’emozione di vedere un colombo posarsi sulla mano per beccare un po’ di cibo.

Su Facebook la pagina “Verona e dintorni… Ieri e oggi” ci ha riportato indietro nel tempo grazie a una fotografia del 1976 che ritrae la donna intenta a vendere grano proprio per questi uccelli, in una delle piazze più amate dai veronesi: piazza dei Signori.

Chi era bambino in quegli anni ricorderà con un sorriso questa semplice usanza, che oltre a essere un divertimento per i più piccoli, era un modo per entrare in contatto con gli animali e con la propria città. Un legame che molti di noi sentiamo ancora oggi, un po’ come un filo invisibile che ci unisce al nostro passato.