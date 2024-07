La sfida dei 7mila metri, alpinista veronese pronto per la scalata del Lenin Peak

Scalare il monte Lenin Peak in Kirghizistan, per raggiungere i 7134 metri. Un’impresa alpinistica per molti aspetti straordinaria che vedrà tra i protagonista lo scalatore veronese Stefano Signoretto che, in qualità di testimonial dell’associazione ASD La Grande Sfida APS, con questa nuova avventura verso l’estremo, punta a raccogliere fondi in favore delle attività dell’associazione e per dare sostegno al nuovo progetto sociale ‘Montagna con Tutti”.

L’impresa, denominata ‘Una Sfida per La Grande Sfida’, che gode del patrocinio del Comune di Verona – Assessorato Progetti e Politiche Europee, Coesione Territoriale e Terzo Settore – e di Confesercenti Verona, è stato presentata dall’assessore al Terzo settore Italo Sandrini insieme al presidente dell’associazione ASD La Grande Sfida APS Roberto Nicolis. Presenti l’alpinista Stefano Signoretto e il vicepresidente Confesercenti Fabio Ferrari.

“Un percorso di collaborazione che ci vede nuovamente al fianco dell’associazione ASD La Grande Sfida e di Confesercenti per supportare non solo lo sport ma l’impegno verso gli altri che questa missione punta a concretizzare con un’impresa oltre il limite – dichiara l’assessore Italo Sandrini –. Più riusciamo a normalizzare cose che per molti risultano estreme e maggiormente la società diventerà forse più inclusiva. La vera battaglia che ci troviamo ad affrontare è infatti quella di rendere normale ciò che per molti ancora non lo è. Un percorso purtroppo ancora in salita, che ha bisogno del lavoro e dell’impegno di tutti”.

“L’iniziativa vuole sottolineare ancora una volta l’importanza che ha lo sport per la costruzione di una comunità inclusiva – spiega Roberto Nicolis –, capace di accogliere l’altro attraverso la condivisione delle passioni per lo sport, l’arte, le relazioni, il lavoro. I fondi, che verranno raccolti, saranno devoluti alla nostra associazione per sostenere le numerose attività sportive, artistiche e culturali che svolgiamo da 35 anni su tutto il territorio di Verona e Provincia, e un nascente progetto di “Montagna con Tutti” che coinvolgerà gli amici de La Grande Sfida appassionati di montagna”.