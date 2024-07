Un nuovo presidio per la Guardia costiera: a Desenzano anche Matteo Salvini

Si è svolta oggi a Desenzano l’inaugurazione del nuovo presidio della Guardia Costiera sul Lago di Garda. Alla cerimonia hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, la senatrice Maristella Gelmini, presidente della Comunità del Garda, il Sottosegretario di Stato al CIPESS, Alessandro Morelli, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Nicola Carlone, il Comandante del Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto, l’Ammiraglio Filippo Marini.

“E’ stato firmato il Protocollo d’Intesa per la sicurezza sul Lago di Garda – spiega la vicepresidente De Berti – . Uno strumento indispensabile per garantire risorse, mezzi e infrastrutture per un efficace servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza per la sicurezza della navigazione e della balneazione che Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, per conto della Regione Lombardia, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Comunità del Garda promuovono fin dal 1999. Insieme con il nuovo presidio della Guardia Costiera di Desenzano del Garda, inaugurato questa mattina, andiamo a mettere un ulteriore tassello per la sicurezza della navigazione e della balneazione del Lago di Garda. Rinnovo il mio grazie alle Forze dell’Ordine per l’indispensabile servizio coordinato dalla Guardia Costiera in cui sono impiegati anche i Vigili del Fuoco, le Squadre Acque interne della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Croce Rossa e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Rimane prioritario garantire la vigilanza giornaliera sul lago di Garda e la rapidità di intervento, a tutela di residenti, lavoratori e turisti”.

Con l’occasione è stata inaugurata anche la nuova motonave ibrida Ander con una portata di 250 passeggeri. La nave presterà servizio tra Sirmione, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino e Garda.