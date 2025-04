Servizi sociali più potenti: nuove assunzioni a Verona per aiutare chi ha bisogno

Opportunità di lavoro a Verona: nuove assunzioni per il sostegno a famiglie e persone fragili.

Assunzioni a Verona: entro la fine del 2025, arriveranno nuove risorse professionali per rafforzare i servizi dedicati a persone e famiglie che vivono situazioni di disagio sociale, economico o abitativo.

L’Ambito Territoriale Sociale Ven_20 di Verona, recentemente suddiviso dalla Regione Veneto in due nuovi ambiti (Ven-26 Verona e Ven-27 Est Veronese), potrà contare su 33 nuove assunzioni a tempo determinato per un periodo di tre anni. I nuovi operatori lavoreranno nei Comuni che fanno parte di questi ambiti, tra cui anche Verona.

Figure qualificate per affrontare le fragilità.

6 funzionari amministrativi.

amministrativi. 4 funzionari contabili .

. 9 psicologi.

12 educatori socio-pedagogici .

. 2 pedagogisti.

Tutte le figure sono selezionate per intervenire in contesti complessi, aiutando chi si trova in situazioni di emergenza sociale o abitativa. Le assunzioni saranno rese possibili grazie ai fondi del Piano Nazionale Inclusione, ottenuti tramite un bando ministeriale non soggetto ai limiti delle assunzioni comunali tradizionali. Questo permetterà ai Comuni di rafforzare i servizi senza dover attendere modifiche al proprio piano del personale.

Un investimento sul futuro.

L’assessore al Lavoro Michele Bertucco ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Si tratta di un segnale importante in un momento difficile per molte persone e famiglie. Stiamo investendo su competenze professionali in grado di affrontare situazioni delicate”.

Al termine dei tre anni, sarà valutata la possibilità di rendere queste posizioni permanenti, in base alla disponibilità di fondi e alla riorganizzazione degli Ats, che sono ancora in una fase di assestamento.