Il cielo di Verona a portata di mano: gli Astrofili Veronesi propongono serate “stellari”.

Il Circolo Astrofili Veronesi propone anche per il mese di giugno un calendario di appuntamenti dedicati all’astronomia e alla divulgazione scientifica. Tra osservazioni notturne e incontri tematici, le iniziative saranno gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, con l’unica eccezione dell’uscita conclusiva, riservata ai soci.

Il programma di giugno.

Giovedì 5 giugno – “Luna in piazza Bra”. Dalle 21:00 alle 24:00 in Piazza Bra, Verona.

Una serata dedicata all’osservazione del nostro satellite naturale con l’ausilio dei telescopi messi a disposizione dai soci del Circolo. L’evento si svolge all’aperto, in pieno centro cittadino, e sarà l’occasione per ammirare la Luna in dettaglio. Partecipazione libera e gratuita.

Venerdì 6 giugno – “Uomo e Terra: prove di estinzione. Risorse della Terra e futuro dell’Umanità”. Dalle 21:00 alle 23:00. Sede del Circolo Astrofili Veronesi, via Filippo Brunelleschi 12, Verona.

Guido Rocca affronterà un tema attualissimo: la relazione tra l’uomo e il pianeta Terra, l’esaurimento delle risorse e le possibili prospettive per il futuro dell’umanità. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Venerdì 13 giugno – “Milioni di anni luce”. Dalle 21:00 alle 23:00. Sede del Circolo Astrofili Veronesi, via Filippo Brunelleschi 12, Verona.

Proiezione del film “Milioni di anni luce” con introduzione e commento a cura di Luca Settimo, dell’Associazione Astronomica Euganea. Una serata per viaggiare tra le galassie e le vastità del cosmo.

Venerdì 27 giugno – Uscita osservativa all’Osservatorio Astronomico del Monte Baldo. Dalle 21:00 alle 24:00. Località Novezzina, Ferrara di Monte Baldo.

Evento riservato esclusivamente ai soci del Circolo Astrofili Veronesi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite la piattaforma BookyWay.