Demis Cavina è il nuovo allenatore della Tezenis Verona

Tezenis Verona, Demis Cavina è il nuovo capo allenatore: contratto di due anni.

La Tezenis Verona riparte da Demis Cavina: il club ha annunciato l’ingaggio del nuovo capo allenatore con un contratto biennale. In questo modo affida la guida tecnica della prima squadra a un nome di lunga esperienza nel panorama cestistico italiano.

Classe 1974, originario di Castel San Pietro Terme, Cavina vanta una carriera iniziata nel 1995 con le giovanili della squadra locale, per poi imporsi rapidamente nel mondo del basket professionistico. In oltre vent’anni ha allenato in diverse piazze importanti: Roseto, Imola, Udine, Napoli, Sassari, Torino e Cremona, ottenendo numerosi risultati di rilievo tra cui una storica promozione in Serie A con la Vanoli Basket nella stagione 2022/23, coronata anche da Coppa Italia e Supercoppa di A2.

Reduce da un’esperienza troncata a Cremona nel dicembre 2024, Cavina è pronto ora a raccogliere la sfida scaligera.