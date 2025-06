Una banda specializzata in furti in appartamento, che ha colpito anche a Verona, è stata smantellata dai carabinieri di Cuneo.

Una banda specializzata in furti in appartamento, che ha colpito anche a Verona, è stata smantellata dai carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo, al termine di un’indagine avviata nel settembre 2024. Tredici persone appartenenti alla comunità sinti, tutte residenti nel campo nomadi di San Damiano d’Asti, sono finite in arresto con l’accusa di aver messo a segno 21 furti e 7 tentativi, in particolare tra Cuneo, Asti e Verona.

Secondo gli investigatori, come riporta il quotidiano La Stampa, il gruppo agiva in modo organizzato e armato, colpendo abitazioni isolate con incursioni settimanali e metodi sofisticati: neutralizzazione di allarmi, uso di auto modificate con vani nascosti e attrezzature per forzare serrature e casseforti.

Durante l’operazione sono stati sequestrati beni per un valore stimato di oltre 130 mila euro: denaro contante, gioielli, orologi Rolex, armi da fuoco, veicoli con targhe false e strumenti per la contraffazione. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e la provenienza della refurtiva, parte della quale potrebbe provenire anche dai colpi messi a segno nel territorio veronese.