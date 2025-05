Verona, daspo e multa a senzatetto, Mattarella annulla tutto

Mattarella mette la parola fine: annullati provvedimenti contro il senzatetto di Verona.

Verona, annullati provvedimenti contro un uomo senza dimora: Daspo e sanzione cancellati da Mattarella. Il Presidente della Repubblica, su indicazione del Consiglio di Stato, ha disposto la revoca di una sanzione amministrativa e di un ordine di allontanamento urbano.

La vicenda, risalente al 2019, aveva portato all’emissione di un ordine di allontanamento e di una sanzione pecuniaria nei confronti di un uomo che si trovava in strada mentre chiedeva l’elemosina, senza arrecare disturbo né adottare atteggiamenti offensivi o minacciosi.

L’intervento dei giudici è giunto a seguito di un ricorso straordinario presentato alla Presidenza della Repubblica, che ha condotto a un’attenta revisione del caso. Dall’analisi della documentazione è emerso che l’uomo si trovava in una posizione statica, seduto a terra, senza interazione invadente nei confronti dei passanti. La condotta, descritta come “pacifica e silenziosa“, non è risultata in contrasto con i criteri di sicurezza pubblica richiesti dalla normativa vigente.