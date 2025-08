Semafori Photored a Verona: in un mese quasi 800 multe

i dati delle multe nel primo mese dall’entrata ufficiale in vigore dei Semafori Photored.

Il comando Polizia Locale comunica i primi dati ufficiali del mese di luglio, per le violazioni semaforiche in 4 incroci cittadini individuati dalla Giunta per le installazioni di telecamere che sanzionano uno dei comportamenti più gravi alla guida, quelli del passaggio con il semaforo rosso. Complessivamente sono state accertate 791 multe, con la decurtazione di 4.746 punti patente.

“Un segnale positivo per la sicurezza delle nostre strade – spiega l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi – di cui continueremo a monitorare l’evoluzione, rendendo conto alla cittadinanza degli esiti del nostro lavoro”

Di seguito l’andamento dei verbali dei dispositivi di rilevamento di infrazioni al semaforo rosso:

dal 01/07 al 01/08 Colombo/Da Vico Faccio/Autiere Barana/Rosa Morando Venezia/Porto San Michele TOTALI totali 187 145 112 347 791 media giornaliera 6 5 4 11 25

Nella fase di pre-esercizio sono state registrare 593 violazioni ipotetiche a settimana, mentre le infrazioni accertate a luglio registrano un calo importante a dimostrazione di una progressiva consapevolezza che induce alla correttezza alla guida della maggioranza degli automobilisti. Nella fase di pre-esercizio ma in una sola settimana e non nell’intero mese in via Faccio erano state riscontrate 105 sanzioni ipotetiche, in via Barana 103, in viale Venezia 228 e in viale Colombo 157.

Le notifiche e a quanto ammonta la multa.

Tornando alle infrazioni accertate in luglio dai photo-red in piena funzione, sono state inviate le pre-notifiche digitali con l’AppIO direttamente sul telefonino degli utenti, per garantire una visualizzazione in tempi rapidi e la possibilità di approfittare dello sconto del 30% per i pagamenti entro 5 giorni. Si tratta di uno strumento efficace, che si invita a scaricare e utilizzare. Nel caso di mancato pagamento, notifiche saranno inviate tramite raccomandata con le conseguenti ulteriori spese procedurali e postali

Le sanzioni prevedono un importo diurno pari a 167 euro, ridotto del 30% se pagato entro 5 giorni, e notturno (dalle 22 alle 7 del mattino) di 222,67. I punti decurtati dalla patente saranno 6, 12 per i neopatentati. Se la stessa violazione viene commessa entro i due anni successivi alla prima, oltre alle sanzioni già citate, inclusa la decurtazione dei punti, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi. Sussiste sempre l’obbligo di comunicare chi era alla guida: in caso di inottemperanza scatta un ulteriore sanzioni da 300 euro a verbale.