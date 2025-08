A San Martino Buon Albergo sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica presso la scuola primaria Salvatore Todaro in località Case Nuove, un intervento strategico finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. L’investimento complessivo è di circa 660.000 euro di cui 384.000 ottenuti dal PNRR.

Il progetto prevede la costruzione di un edificio di circa 161 metri quadrati su un unico piano, capace di ospitare fino a 110 bambini contemporaneamente. Lo spazio sarà dedicato esclusivamente alla distribuzione dei pasti, garantendo continuità e funzionalità all’attività scolastica, grazie a un collegamento diretto con l’edificio principale attraverso un nuovo corridoio interno.

“La scuola – dichiara il sindaco Giulio Furlani – è il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra comunità. Investire in strutture moderne e adeguate significa garantire ai nostri bambini ambienti sicuri, accoglienti e stimolanti. Con questa mensa rendiamo più concreta la possibilità di sviluppare il tempo pieno anche a San Martino, favorendo la conciliazione tra scuola e famiglia.”

L’edificio sarà costruito con struttura prefabbricata in cemento armato e solai a TT, dotato di copertura verde tipo “fertil roof”, isolamento termico a cappotto, impianto di climatizzazione a pompa di calore e serramenti in alluminio a taglio termico. Particolare attenzione è stata riservata anche al comfort acustico e all’integrazione architettonica con la scuola esistente, con una finitura esterna armonizzata nei colori e nei materiali.

“Quella della mensa alla scuola Todaro – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Mauro Gaspari – è solo una delle opere importanti oggi in corso nel nostro territorio. Frutto di una pianificazione attenta e lungimirante, questi interventi puntano alla riqualificazione e al miglioramento delle infrastrutture fondamentali per la vita della nostra comunità. Si tratta di un investimento che guarda al benessere quotidiano dei nostri cittadini più giovani.”

Tra le opere accessorie previste rientrano anche un ascensore con ingressi contrapposti, per superare le attuali barriere architettoniche, e una pensilina metallica coperta con doppia rampa di collegamento tra la scuola e la palestra adiacente. Verrà inoltre realizzata una linea di smaltimento delle acque meteoriche con pozzo disperdente, a conferma dell’attenzione alla sostenibilità ambientale. L’intervento rappresenta un passo concreto verso un’offerta scolastica più moderna, inclusiva e funzionale, perfettamente in linea con gli obiettivi del PNRR e con la visione strategica dell’amministrazione comunale.