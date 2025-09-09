Scuola al via in Veneto: boom di prestiti per studiare

Caro-libri e spese record: boom di prestiti per andare a scuola a Verona e in tutto il Veneto.

Mancano poche ore al suono della campanella a Verona e in Veneto, e secondo le associazioni dei consumatori, il caro libri e altre spese varie sono eccessivi: ed è boom di prestiti. Da ciò che emerge, la spesa media per materiale didattico, libri e corredo scolastico è in aumento. Addirittura in alcuni casi può superare i 1.300 euro per studente.

Un peso non indifferente per le famiglie, tanto che sempre più italiani ricorrono ai prestiti personali per affrontare le spese legate all’istruzione. Secondo un’analisi di Facile.it e Prestiti.it, negli ultimi dodici mesi a livello nazionale sono stati erogati oltre 370 milioni di euro in finanziamenti destinati a scuola, università e formazione, con una crescita del +15% rispetto all’anno precedente.

Il profilo medio di chi ha chiesto un prestito per motivi scolastici parla di una somma di circa 6.916 euro, in aumento del 3% rispetto al 2024. L’età media dei richiedenti è di 38 anni e mezzo, ma colpisce un dato: una domanda su tre arriva da under 30, segno che il peso delle spese educative grava anche sulle spalle degli studenti e dei giovani adulti.