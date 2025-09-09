L’Adigeo inaugura il primo “Playground” d’Italia

Playground all’Adigeo: l’inaugurazione che cambia il modo di fare shopping in negozio.

Sabato 13 settembre a Verona la inaugurazione in versione Playground, dello store Just Play al centro commerciale Adigeo. Non si tratta di un semplice restyling: il negozio scaligero è il primo in Italia a presentarsi nel nuovo format Playground, che trasformerà progressivamente tutti i punti vendita dell’insegna.

Il nuovo spazio vuole superare i confini del retail tradizionale per diventare un hub esperienziale, un punto di incontro per giovani e famiglie. Aree immersive, community corner e zone dedicate allo sport e al lifestyle renderanno lo store un luogo da vivere, oltre che da frequentare per lo shopping.

Il debutto con Converse

Per festeggiare il nuovo Playground, Just Play ha scelto un evento esclusivo in collaborazione con Converse: Play Your Chuck. Appuntamento sabato 13 settembre dalle 15, con un pomeriggio all’insegna di moda, musica e intrattenimento.

Programma.

Custom Lab con @guity_custom, artista e customizer delle iconiche Chuck Taylor. Color Kit, per stimolare la creatività e portarsi a casa un ricordo unico. Area Shooting con la stylist e content creator @tiny_idols, molto seguita dalla Gen Z. DJ Set, per dare ritmo e atmosfera all’evento. Un mix di esperienze che renderà il lancio del nuovo store una vera festa urbana.

Presentazione ufficiale della nuova maglia.

Il legame con la città si rafforzerà ancora: la settimana successiva lo store ospiterà la presentazione ufficiale della nuova maglia della Scaligera Basket, confermando Just Play come luogo in cui sport, stile e intrattenimento si intrecciano e parlano direttamente alle community locali.