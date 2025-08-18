Scomparsa la professoressa Lanza, figura storica del Liceo Maffei

Lutto nel mondo della cultura classica: si è spenta la prof Angiolina Lanza, storica docente del Maffei.

La città di Verona è in lutto: è morta la prof del Maffei Angiolina Martucci Lanza, figura di spicco della cultura classica, venuta a mancare nella notte tra il 13 e il 14 agosto. A darne notizia è stata la figlia Emanuela, mentre un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla Delegazione veronese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, che la ricorda con affetto e riconoscenza.

Per decenni docente di Greco e Latino, prima nei licei classici del Trentino e poi al Liceo Ginnasio Scipione Maffei, la professoressa Lanza ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla promozione degli studi umanistici. Presidente per oltre quarant’anni della Delegazione veronese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, è stata instancabile promotrice di iniziative per la diffusione dell’educazione classica, collaborando anche con il Centrum Latinitatis Europae al fianco di Rainer Weissengruber.

Tra le sue eredità più significative figura il Novum Certamen Catullianum, competizione riservata agli studenti dei licei veronesi, nata insieme al prof Armando Gallina.

La Delegazione veronese l’aveva nominata Presidente Onorario a vita, riconoscendole un ruolo decisivo nel rilancio e nella crescita dell’associazione. ì”Vita mutatur, non tollitur”, scrive la figlia sui social: la vita si trasforma, non si spegne.

La cerimonia funebre si terrà mercoledì 20 agosto alle ore 10 nella chiesa della SS. Trinità a Verona.