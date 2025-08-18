Verona, Museo della Radio chiuso per docufilm

La collezione di Marconi sul set: il Museo della Radio di Verona chiude per le riprese di un docufilm.
Il Museo della Radio di Verona, resterà chiuso fino ai primi di settembre, ma non per ferie: i macchinari storici legati a Guglielmo Marconi, conservati nella struttura, sono stati infatti richiesti per le riprese di un docufilm internazionale ambientato tra Veneto e Lombardia.
Un riconoscimento importante che conferma il valore unico delle collezioni custodite in città, simboli del genio del Nobel bolognese che con le sue invenzioni ha rivoluzionato la comunicazione mondiale.
La riapertura del museo è prevista per l’inizio di settembre, quando gli storici apparecchi torneranno ad arricchire le sale espositive.