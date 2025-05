Ospitare studenti internazionali a Verona: Mondo Insieme cerca famiglie per scambio culturale.

Scambio culturale, cercasi famiglie anche a Verona per ospitare studenti internazionali e vivere un’esperienza unica. È infatti partita ufficialmente la selezione per diventare famiglia ospitante per l’anno scolastico 2025/2026, nell’ambito del programma promosso dall’associazione Mondo Insieme, attiva da oltre 30 anni negli scambi linguistici e culturali.

I giovani coinvolti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, arrivano da Paesi come Australia, Estonia, Argentina, Messico e Giappone. L’esperienza può durare un intero anno scolastico, un semestre oppure un trimestre, a seconda della disponibilità della famiglia.

Accogliere il mondo in casa.

Diventare famiglia ospitante non richiede requisiti particolari né una composizione familiare “standard”: sono benvenute coppie con o senza figli, famiglie monoparentali, single o pensionati. Quello che serve è solo la disponibilità ad accogliere uno studente, offrendogli vitto, alloggio e il calore di una casa. Le spese personali dello studente – come trasporti, assicurazione o attività extra – restano a suo carico.

Nuovi “amici”.

Oltre all’arricchimento culturale e all’apertura mentale, ospitare uno studente significa creare legami profondi che spesso durano nel tempo. Un’esperienza di scambio che, come testimonia chi l’ha vissuta, lascia il segno anche nella vita degli ospitanti.

“Mondo Insieme” garantisce supporto costante alle famiglie durante tutto il percorso, anche a livello locale. Il tempo, però, stringe: l’arrivo degli studenti è previsto per settembre 2025, e chi desidera candidarsi deve farlo al più presto.

Per informazioni e candidature.

Sito: www.mondoinsieme.it. Email: info@mondoinsieme.it. Telefono: 051 6569257.