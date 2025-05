Casa di Giulietta, chiusura temporanea: quando riapre

Casa di Giulietta chiusa per lo smontaggio del cantiere: la riapertura prevista.

Chiusura temporanea per lavori: la Casa di Giulietta e il cortile resteranno chiusi al pubblico dal 19 al 22 maggio. Questo per consentire lo smontaggio del cantiere allestito nei mesi scorsi per i lavori di rifacimento del tetto.

A partire dal 23 maggio, con la conclusione degli interventi, verrà eliminato anche il contingentamento degli ingressi, permettendo nuovamente l’accesso pieno e regolare ai visitatori.

Eventuali variazioni al calendario o al percorso di visita saranno comunicate sul sito ufficiale dei Musei Civici di Verona.