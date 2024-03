Il decreto “Sblocca Italia” apre le porte alla realizzazione di 2 hotel di lusso nel centro di Verona.

Palazzo Bottagisio potrebbe diventare la sede di un nuovo hotel di lusso nel centro storico di Verona, grazie allo “Sblocca Italia“. L’amministrazione comunale sta valutando l’approvazione di due nuovi hotel extralusso nella zona storica, conformemente alle disposizioni del decreto. Queste permetterebbero deroghe al Piano degli Interventi attualmente in vigore. Uno dei progetti riguarda Palazzo Bottagisio, situato in via Leoni, mentre l’altro riguarda il Lords of Verona, che si trova in piazza dei Signori sopra il caffè Dante.

Come riporta il quotidiano L’Arena, la vicesindaca, Barbara Bissoli, responsabile dell’urbanistica e dell’edilizia privata, spiega: “Gli hotel saranno dotati di tutti i servizi di accoglienza extralusso, ma chi li realizza dovrà contribuire finanziariamente a opere compensative pubbliche, come la riqualificazione delle zone archeologiche circostanti”.

Palazzo Bottagisio vanta 29 camere e 69 posti letto, mentre il Lords of Verona dispone di 31 camere e 50 posti letto. Entrambe le strutture hanno visto le loro pratiche bloccate a seguito di un ricorso al Tar presentato da otto società che gestiscono alberghi nel centro storico. Questo ricorso è stato presentato in opposizione al progetto di realizzare un hotel di lusso. Ma il Tar del Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che non si può impedire la libera concorrenza.

Grazie allo Sblocca Italia, un decreto finalizzato a liberare i progetti intrappolati nella burocrazia italiana, ora sia il Palazzo Bottagisio che il Lords of Verona, possono vedere sbloccate le loro pratiche e procedere con i loro progetti.