“Sbaraccando a Natale”, mercatino in piazza Isolo in compagnia della Pimpa

Sabato 7 dicembre “Sbaraccando a Natale”, mercatino dell’usato in piazza Isolo. Con la Pimpa che “spiega” Verona ai più piccoli.

Domani, sabato 7 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30 in piazza Isolo, si terrà il mercatino dell’usato “Sbaraccando a Natale”, proposto dall’Associazione Turistica Pro Loco di Verona, con il contributo della Circoscrizione 1. In vendita prodotti natalizi, ma saranno inoltre proposti anche laboratori per bambini e punti culturali con artisti di strada.

Nella magica atmosfera del Natale si potrà curiosare tra i banchi alla ricerca di un oggetto natalizio particolare di modico valore, come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. A tutti i bambini sarà consegnata in regalo la pubblicazione ‘Pimpa la va a Verona’, una guida-gioco dedicata ai più piccoli per scoprire la città con Pimpa e i suoi amici.

“Una iniziativa particolarmente apprezzata – spiega il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai –, che diventa un’occasione in più per continuare, in occasione delle festività natalizie, le attività di valorizzazione di piazza Isolo”.

“E’ dal 2015 che questa iniziativa dà modo a piazza Isolo e al quartiere di Veronetta di socializzare – sottolinea la consigliera della Circoscrizione 1^ Luisa Sartori –. Inoltre è una bella opportunità per trovare oggetti interessanti anche per chi non ha molte possibilità economiche”.