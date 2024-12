Maxi controlli sui bus Atv: un passeggero su dieci viaggia senza biglietto

Maxi controlli di polizia locale e operatori Atv sugli autobus di Verona: un viaggiatore su dieci viaggia senza biglietto.

La polizia locale di Verona, in collaborazione con Azienda Trasporti Verona, ha effettuato nel pomeriggio di mercoledì un maxicontrollo in città su 45 autobus urbani ed extraurbani, in attuazione alle indicazioni pervenute in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico.

Quindici tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv e operatori delle agenzie Civis e Csa, hanno controllato a tappeto ben 1.265 persone, comminando 125 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 25 pagati immediatamente per un importo di 1.287,50 euro. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Sono stati individuati tre ragazzi con sostanza stupefacente, tipo hashish, di cui due assuntori che saranno segnalati alla Prefettura e uno che aveva alcune dosi nascoste pronte per essere spacciate e che verrà denunciato.

Monitorate le zone di piazzale XXV aprile, porta Vescovo, piazza Bra e Pradaval. Controlli a tappeto decine di giovani. Grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi Atv è stato individuato e denunciato al Tribunale per i minorenni un sedicenne che aveva spruzzato spray urticante su un autobus a fine settembre, con una ragazza costretta a farsi assistere dai sanitari del 118. La segnalazione riguarda l’interruzione di pubblico servizio a cui dovrà rispondere il giovane.