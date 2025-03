Al Saval la prima isola ecologica interrata di tutta Verona

In via Maddalena, al Saval, verrà realizzata la prima isola ecologica interrata del comune di Verona.

In via Maddalena, al Saval, sorgerà la prima isola ecologica interrata del territorio comunale di Verona. La giunta ha dato il via libera alla concessione ad Amia di un terreno di 90 metri quadrati al Saval, in Circoscrizione 3^, dove l’azienda realizzerà un’isola ecologica interrata per lo smaltimento dei rifiuti in questa zona della città, che dall’anno prossimo sarà interessata al cambio del servizio di raccolta. La concessione del terreno ha una durata di 5 anni.

“Per centrare gli obiettivi di raccolta differenziata che la nostra amministrazione si è data, servono ascolto, comunicazione e investimenti – afferma l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Tommaso Ferrari -. Questo provvedimento va nella prospettiva di cambiamento del di sistema di conferimento dei rifiuti che si sta portando avanti in tutti i quartieri, una nuova isola ecologica per agevolare i cittadini in questo processo che li vede protagonisti attivi”.

“Si tratta di un passaggio indispensabile per poter finalmente concretizzare un progetto abbozzato anni fa, con già l’acquisto delle attrezzature rimaste fino ad ora inutilizzate”, commenta il presidente di Amia Roberto Bechis. “La città sta gradualmente cambiando modalità di raccolta dei rifiuti con l’obiettivo prioritario di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Questa isola interrata è un ulteriore strumento di attenzione all’ambiente e al decoro cittadino”, aggiunge Bechis.