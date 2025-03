Sciopero dei trasporti di venerdì 21: le corse Atv garantite e quelle a rischio

Atv fa sapere quali corse saranno garantite e quali invece a rischio per lo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 21 marzo.

Sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cobas lavoro privato, Adl, Cobas, Sgb e Cub trasporti venerdì 21 marzo 2025: anche a Verona potrebbero verificarsi dei disagi. Atv fa sapere in quali intervalli di tempo si potrebbero i principali disagi per i viaggiatori.



per il Servizio Extraurbano

– Corse in partenza dai capolinea dalle ore 08.46 alle ore 11.45;

– Corse in partenza dai capolinea dalle ore 14.46 al termine del servizio.



per i Servizi Urbani (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane)

– Corse in partenza dai capolinea dalle ore 09.00 alle ore 11.59;

– Corse in partenza dai capolinea dalle ore 15.00 al termine del servizio.

Saranno invece garantiti in modo completo i seguenti servizi:

per il Servizio Extraurbano

– Corse in partenza dai capolinea da inizio servizio fino alle ore 08.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;

– Corse in partenza dai capolinea dalle ore 11.46 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;



per i Servizi Urbani (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane)

– Corse in partenza dai capolinea da inizio servizio fino alle ore 09.00 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;

– Corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.00 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;

Atv ricorda che sono sempre e comunque garantiti nella loro completezza: