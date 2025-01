Santanchè a Motor Bike Expo: “Dimissioni? No, sono tranquilla”

La ministra del Turismo Daniela Santanchè a Verona per l’inaugurazione di Motor Bike Expo a Veronafiere.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è presentata regolarmente a Verona, all’inaugurazione di Motor Bike Expo, dopo le voci di richiesta di dimissioni che la rincorrono da qualche giorno a seguito del rinvio a giudizio per falso in bilancio nella vicenda Visibilia.

All’inaugurazione della 17esima edizione della manifestazione erano presenti, oltre al presidente di Veronafiere Federico Bricolo, anche il presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il presidente della Provincia Flavio Pasini.

Stuzzicata sull’argomento dimissioni, la ministra Santanchè non ha battuto ciglio: “Sono tranquillissima, nessuno mi ha chiesto passi indietro. Sono vittima di un attacco mediatico – ha ribattuto – non so nemmeno come chiamarlo. Ma non ho problemi, lo ripeto, sono tranquilla, sono qui per fare il mio lavoro come sempre”.