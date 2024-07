Sanguinetto sconvolta per la morte di Nicholas: stava facendo uno stage.

Il suo nome era Nicholas Burchiellaro, un ragazzo di 17 anni di Verona: è lui la giovane vittima che ha perso la vita in Val di Fassa. È morto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia a seguito di un grave incidente in bici. Il ragazzo, che stava facendo uno stage in Trentino, è caduto dalla sua mountain bike, battendo la testa. Ricoverato in condizioni critiche, non è sopravvissuto alle ferite riportate.

Nicholas viveva a Sanguinetto con i genitori. Le circostanze dell’incidente sono ancora sotto indagine: le autorità cercano testimoni che possano fornire dettagli utili per chiarire se si sia trattato di una caduta accidentale o se vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli, eventualmente fuggiti senza prestare soccorso.

Il drammatico evento si è verificato intorno alle 15 del 2 luglio, quando alcuni automobilisti hanno trovato Nicholas privo di sensi lungo la strada tra Soraga e la valle. Immediati i soccorsi, con l’intervento di un’auto medica, un’ambulanza e un elicottero del 118. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è giunto in stato di incoscienza.

Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni di Nicholas sono peggiorate rapidamente, e il ragazzo è deceduto, lasciando i suoi genitori nel dolore.

Nicholas frequentava l’istituto alberghiero Don Calabria di Verona. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Sanguinetto.