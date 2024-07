Tragedia in Trentino, muore dopo un incidente in bici 17enne studente veronese.

Non ce l’ha fatta il giovane ciclista veronese rimasto vittima di un incidente con la bici lo scorso martedì 2 luglio, lungo la statale 48 delle Dolomiti, tra Vigo e Soraga. Il ragazzo, 17 anni, si trovava in Val di Fassa per uno stage da svolgere durante il periodo estivo.

La tragedia, come riporta L’Adige di Trento, si è consumata all’altezza del Ponte del Diavolo, dove il giovane è caduto violentemente sull’asfalto per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito.

Subito dopo l’incidente, il 17enne era stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Per due giorni ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduto.