Viaggio in fumo per i passeggeri Ryanair: cancellati all’improvviso i voli Cagliari-Verona, rimborsi in vista.

Una domenica da dimenticare per i passeggeri di due voli Ryanair Cagliari–Verona e ritorno, entrambi cancellati il 15 giugno senza preavviso: rimborsi in vista. Decine di viaggiatori sono rimasti bloccati per ore negli aeroporti delle due città, in attesa di informazioni e soluzioni alternative.

Nessuna spiegazione.

Molti dei passeggeri coinvolti, tra cui anche toscani in transito, hanno riferito di aver vissuto ore di attesa snervante senza indicazioni chiare da parte della compagnia aerea. I motivi della cancellazione non sono stati comunicati ufficialmente, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbero da escludere condizioni meteorologiche avverse o eventi straordinari come il bird strike. Al momento, le cancellazioni sembrano riconducibili a problematiche operative interne alla compagnia.

I viaggiatori coinvolti avevano diverse esigenze: chi viaggiava per lavoro, chi per motivi di salute e chi semplicemente per una vacanza. La cancellazione improvvisa ha avuto pesanti ricadute, specialmente per chi non ha potuto riprogrammare la partenza in tempi brevi.

Risarcimento da 250 euro.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 261/2004, in casi come questi – in assenza di cause eccezionali – ai passeggeri spetta un risarcimento di 250 euro. È possibile richiedere la compensazione direttamente alla compagnia aerea oppure tramite intermediari specializzati come la claim company ItaliaRimborso.it, o sportelli di assistenza come i Caf.