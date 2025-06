In Valpolicella nasce “Le Casette”: appartamenti per anziani soli

Mai più soli: in Valpolicella nasce “Le Casette”, un’alternativa alla casa di riposo per anziani autosufficienti.

Si chiama “Le Casette” il nuovo progetto di co-housing per anziani soli e autonomi, inaugurato in Valpolicella. Un’alternativa alle case di riposo, pensata per over 65 autosufficienti ma privi di una rete familiare stabile e spesso costretti ad affrontare la vecchiaia in solitudine.

Gli appartamenti, una decina tra mono e bilocali, sono riuniti in un unico edificio vicino al Distretto di Negrar di Valpolicella, in posizione comoda per negozi e servizi raggiungibili a piedi. Ogni alloggio è dotato di bagno, angolo cottura, climatizzazione e può essere arredato con mobili personali. Gli spazi comuni al piano terra offrono occasioni di socialità, dai pranzi condivisi a momenti di gioco e attività di stimolazione della memoria.

A vigilare sugli ospiti c’è il custode sociale, figura che monitora la quotidianità, accompagna a visite o commissioni e facilita i contatti con i familiari, anche a distanza. In caso di necessità, è previsto anche il supporto di un operatore socio-sanitario.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr, con l’obiettivo di promuovere soluzioni di “abitare leggero” e residenzialità di comunità. L’affitto calmierato parte da 840 euro al mese, comprensivi di spese, utenze e pasti. L’ingresso è riservato a persone in grado di gestire in autonomia la propria giornata, previa valutazione di una cabina di regia composta da assistenti sociali e case manager.

“Le Casette” si aggiunge ai servizi di Domiciliarità 2.0 già attivi sul territorio, offrendo un’alternativa a chi non può ancora accedere a una Rsa ma cerca sicurezza e compagnia nella terza età.