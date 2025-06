Addio traffico estivo: ecco il “Chioggia Line” per andare al mare in treno da Verona con la bici.

Dal prossimo 5 luglio si va al mare in bici con il “Chioggia Line”, il nuovo treno che collega Verona, Rovigo e le spiagge dell’Alto Adriatico, per viaggiare, appunto, anche con la bicicletta al seguito.

Il servizio, presentato a Venezia dalla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti, è stato pensato per alleggerire le strade dal traffico dei weekend estivi e spingere ancora di più sul turismo “green”. Il convoglio sarà attivo fino al 13 settembre, nei fine settimana e nei festivi, con orari pensati per sfruttare al massimo le giornate di sole: partenza da Verona alle 7.38 il sabato e alle 7.09 la domenica e nei festivi, con rientro da Chioggia alle 18.18 oppure alle 20.35 (ultima fermata a Legnago alle 22.57), per chi non vuole rinunciare a un ultimo tuffo.

LEGGI ANCHE Monopattini, occhio al casco: a Verona fioccano le multe

Ma la vera novità è la grande attenzione ai cicloturisti: ogni treno potrà trasportare fino a 74 biciclette, offrendo a residenti e turisti la possibilità di combinare mare, laguna e percorsi ciclabili in un’unica giornata. Non a caso, la Regione Veneto ha confermato di voler puntare sempre di più sulla mobilità dolce: solo sui regionali veneti sono disponibili ogni giorno 6.500 posti bici, 200 dei quali nei weekend estivi sono riservati al Chioggia Line.

Il convoglio toccherà diverse fermate intermedie – Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina – prima di arrivare a Chioggia, dove, su prenotazione, sarà attivo anche un bus navetta gratuito per Sottomarina, la meta balneare più amata dai veronesi.

LEGGI ANCHE Verona vola in Spagna: ecco le nuove rotte Volotea

Non solo: dalla stazione di Adria partirà anche il “Delta del Po Link”, un servizio di autobus dedicato che porterà i passeggeri (e le loro bici) fino a Porto Tolle e Barricata, due tappe perfette per esplorare i percorsi ciclabili immersi nella natura del Parco del Delta del Po. L’autobus potrà caricare fino a 20 biciclette la domenica (6 il sabato) e diventerà un’opportunità in più per chi ama avventurarsi lungo itinerari come il Giro della Sacca degli Scardovari o l’Anello della Donzella.

L’offerta si inserisce nel quadro più ampio di una rete di collegamenti che nel weekend tra Rovigo e Chioggia conterà 16 treni il sabato e 20 la domenica e nei festivi, per un totale di oltre 2.200 posti a sedere nei giorni di punta.