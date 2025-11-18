Sostituzione elettrodomestici: come avere il bonus che fa risparmiare anche le famiglie di Verona.

Anche le famiglie veronesi da oggi potranno attivare il nuovo incentivo statale per l’acquisto di apparecchiature domestiche ad alta efficienza: è il”Bonus Elettrodomestici”. Questo contributo è finalizzato a sostenere l’ambiente e promuovere il risparmio energetico attraverso la sostituzione di vecchi elettrodomestici con modelli più performanti.

Come fare.

La procedura per richiedere il voucher è attiva da questa mattina, martedì 18 novembre, già dalle ore 7. Per accedere al fondo, i residenti in città e provincia devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando due canali digitali: Tramite l’app IO oppure sul portale web dedicato www.bonuselettrodomestici.it.

La gestione tecnica della piattaforma spetta a PagoPA, mentre le verifiche e le attività istruttorie sono affidate a Invitalia, su designazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Dettagli.

Il meccanismo è strutturato per incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti, garantendone il corretto smaltimento. Il sostegno economico è erogato sotto forma di voucher e copre fino al 30% del costo di acquisto del nuovo elettrodomestico. Il massimale di spesa coperto è di 100 euro per nucleo familiare. Per le famiglie con un Isee inferiore a 25 mila euro annui, il massimale è raddoppiato a 200 euro.

Per l’anno in corso (2025), la misura ha una copertura finanziaria complessiva di 48,1 milioni di euro, risorse gestite dal fondo istituito presso il Mimit.