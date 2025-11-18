Operazione dei carabinieri di Vicenza contro la mafia nigeriana, l’intervento ha interessato diverse province del Veneto.

Dalle prime ore di questa mattina, martedì 18, è scattata una vasta operazione dei carabinieri di Vicenza che ha interessato tutto il territorio nazionale, con epicentro nel capoluogo berico e in diverse province del Veneto. Le attività si sono estese anche nel Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Viterbo. L’intervento è stato coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Venezia.

Nel mirino degli investigatori, come riferisce Ansa, un’organizzazione criminale composta da cittadini nigeriani e stabilmente radicata nell’area vicentina. Al termine delle indagini, i militari stanno eseguendo 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti degli appartenenti al gruppo, ritenuto coinvolto in una serie di attività illecite monitorate nelle fasi preliminari dagli inquirenti.

L’operazione ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze: oltre 300 i carabinieri impegnati, provenienti dal Veneto e supportati dai reggimenti Lombardia ed Emilia-Romagna. In campo anche le squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige, 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° Battaglione Veneto, oltre alle unità cinofile antidroga e a un velivolo del 14° elinucleo di Belluno.

Le perquisizioni e gli arresti sono ancora in corso e il quadro completo dell’operazione verrà reso noto nelle prossime ore. Le autorità parlano di un’azione “ad alto impatto”, mirata a smantellare un’organizzazione ben strutturata e attiva da tempo sul territorio.