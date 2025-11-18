Il 24 novembre inizieranno i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Illasi: cambia la viabilità.

Il prossimo 24 novembre inizieranno i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di via Carrozza, sul torrente Illasi, al confine tra Lavagno e Colognola ai Colli, sulla strada provinciale 37. A comunicarlo è la Provincia di Verona.

Il nuovo manufatto sarà lungo 22 metri e largo 14. Quello esistente, risalente ai primi decenni del secolo scorso, è largo 6 metri e 30. A lato delle nuove corsie, da 3,25 metri ciascuna, verranno realizzati due tratti ciclopedonali, uno per senso di marcia, larghi 1,5 metri. Il ponte, in acciaio e calcestruzzo, sarà a campata unica. La Provincia, per l’opera, ha messo a bilancio 4,3 milioni di euro.

La prima fase del cantiere riguarderà la bonifica bellica dell’area. Ottenuta la certificazione dell’avvenuta bonifica, seguiranno i lavori di demolizione del vecchio ponte che presenta molteplici criticità. In primo luogo strutturali, con alcune fessurazioni sulle volte, messe in sicurezza in forma provvisoria nel 2012. Anche dal punto di vista viabilistico la struttura esistente riporta diverse problematiche, relative sia alle inadeguate barriere di protezione laterali, sia alla carreggiata di dimensioni ridotte, che limita la sicurezza nell’attraversamento, in particolare per i ciclisti.

Un’altra criticità che verrà risolta riguarda gli aspetti idraulici: il ponte attuale è caratterizzato da tre archi, che possono influire negativamente sul deflusso delle acque dell’Illasi in caso di piena. La nuova struttura, a campata unica, migliorerà sensibilmente la sezione idraulica disponibile.

Le modifiche alla viabilità della zona.

Sia la bonifica bellica, per ragioni di sicurezza, sia la demolizione e ricostruzione del manufatto, richiederanno la chiusura di un breve tratto della provinciale di circa un chilometro, dall’intersezione con via Donzellino (esclusa) alla rotonda di via Carrozza (esclusa, tranne il braccio in direzione del ponte), da lunedì 24 novembre al 31 ottobre 2026. Le deviazioni prevedranno lo spostamento del traffico sulla Sr 11.

Per i mezzi pesanti, attraverso via San Rocco; per gli altri mezzi e per quelli del trasporto pubblico locale (con altezza inferiore a 3,8 metri), attraverso via Monti Lessini, il cui senso di marcia verrà invertito per consentire l’immissione sulla regionale. Dalla Sr 11 sarà poi possibile rientrare sulla Sp 37 dalle rotatorie di via Ponte Asse e di via Carrozza. Per i veicoli provenienti da ovest, è previsto il percorso inverso (per i mezzi pesanti, a scendere sulla Sr 11 direttamente dalla Sp 10), con rientro sulla Sp 37 da via San Rocco.

