Stadio Bentegodi: l’Hellas Verona si fa avanti, la proposta è al vaglio del Comune.

Nuovo stadio Bentegodi, svolta in vista, si apre una nuova fase nel progetto: l’Hellas Verona presenta la sua proposta per la riqualificazione. L’amministrazione comunale di Verona ha infatti confermato di avere ricevuto, nella giornata di martedì 4 novembre, una proposta ufficiale da parte della società sportiva Hellas Verona FC.

L’iniziativa, promossa dalla nuova proprietà del club gialloblu, è stata accolta come una “importante e positiva novità” dal Comune. La proposta mira allo sviluppo di una nuova infrastruttura, moderna e multifunzionale, che sorga nella stessa area dell’attuale impianto.

Impianto multifunzionale al centro del progetto.

L’obiettivo dell’amministrazione, ribadito nel comunicato, è quello di “superare la concezione di stadio esclusivamente calcistico”, per realizzare una struttura capace di ospitare ulteriori manifestazioni, sia di carattere sportivo che di intrattenimento. La proposta dell’Hellas Verona dovrà quindi allinearsi a queste linee strategiche programmatiche.

Attualmente, il documento depositato dalla società sportiva è al vaglio degli uffici comunali. L’amministrazione ha specificato che la proposta “necessita di una serie di approfondimenti ed integrazioni” sotto i profili tecnico, amministrativo e finanziario. Tali chiarimenti sono considerati indispensabili per due ragioni:“Avviare formalmente l’eventuale procedura prevista dalla normativa Stadi e verificarne la coerenza con la visione strategica del Comune”.

Porte aperte a nuovi progetti.

È importante sottolineare che la proposta dell’Hellas Verona in questa fase “non preclude la possibilità per altri operatori di presentare analoghe proposte alternative”. L’interesse dimostrato da più soggetti per il progetto è visto come una conferma della validità dell’obiettivo di riqualificazione fissato dal Comune.

Ruolo del commissario.

L’Amministrazione ha espresso inoltre l’auspicio di “poter interloquire a breve con il nuovo commissario straordinario per gli stadi“. Questa figura è chiamata a supportare e facilitare gli iter realizzativi delle nuove infrastrutture sportive, specialmente quelle destinate a ospitare gli Euro 2032.