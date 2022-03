Verona, esercenti chiedono lo stop alla regola del metro di distanza nei locali.

Basta metro di distanza tra i tavoli di bar e ristoranti: a chiederlo sono gli esercenti di Verona: “La Regione Veneto è al lavoro con le altre regioni per un alleggerimento delle linee guida da sottoporre al governo in vista della scadenza del 31 marzo, quando cesserà lo stato d’emergenza: in questo ambito, chiediamo con forza che venga eliminato il vincolo del metro di distanza tra un tavolo e l’altro nei pubblici esercizi“. Lo sottolinea Paolo Artelio, presidente di Fipe Confcommercio Verona.

“L’emergenza sanitaria fortunatamente sta rientrando, sarebbe fondamentale che questo limite venisse cancellato per tornare alla normale capienza nei locali – aggiunge Artelio -. Serve infatti ripristinare quanto prima le condizioni ante-Covid nelle imprese aperte al pubblico, che devono recuperare fatturato alla luce della gravissima crisi causata dalle norme anti-Covid, oltre che dall’ingente aumento dei costi degli ultimi mesi e dal boom dell’inflazione”.

“In vista del Vinitaly in calendario dal 10 al 13 aprile, in particolare – conclude Artelio – ci aspettiamo che i nostri bar e ristoranti, da sempre attenti a rispettare scrupolosamente le norme, possano tornare a ospitare tutti i clienti che vorranno ristorarsi, sempre nel perimetro delle regole basilari per la sicurezza e il contenimento: oggi come non mai c’è bisogno di normalità”.