Riccardo Cocciante a Verona: annunciata la data del concerto in Arena

Riccardo Cocciante inaugura la stagione dei concerti all’Arena di Verona.

Riccardo Cocciante torna in Arena a Verona: il concerto è stato fissato per il prossimo 13 maggio. Con “Io… Riccardo Cocciante”, l’artista darà il via alla nuova stagione musicale dell’anfiteatro veronese.

Dopo il trionfale concerto sold out del 29 settembre scorso, organizzato per celebrare il 50eimo anniversario dell’album Anima, Cocciante torna sul palco veronese per ripercorrere una carriera costellata di successi. Il pubblico avrà l’opportunità di riascoltare brani iconici come Bella senz’anima, Margherita e Quando finisce un amore.