Uomo di 92 anni cade nel canale e rimane lì tutta la notte: ritrovato sano e salvo

Un anziano di 92 anni era scomparso in serata a Lugagnano di Sona: ritrovato la mattina dopo in un canale nel quale era caduto.

Un anziano di 92 anni risultava scomparso dalla serata di ieri, lunedì 3 febbraio, dalla sua casa di Lugagnano di Sona. L’allarme era scattato intorno alle 22.30, quando era stato visto per l’ultima volta in zona baita degli alpini.

Subito si era messa in moto la macchina delle ricerche, che nella mattinata di oggi, martedì, hanno dato esito positivo. Il 92enne è stato infatti ritrovato, vivo, dentro un canale nel quale era caduto senza più riuscire a risalire, e dove era rimasto per l’intera notte. L’anziano è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.