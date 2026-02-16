Referendum marzo 2026, Verona al voto: cercasi scrutatori

Caccia agli scrutatori per il referendum di marzo: come partecipare ai seggi di Verona.

Verona chiama i cittadini ai seggi per il Referendum di marzo: come candidarsi per diventare scrutatori o presidenti. La macchina organizzativa per l’appuntamento referendario di domenica 22 e lunedì 23 marzo si è messa ufficialmente in moto. Il Comune di Verona ha lanciato un appello alla cittadinanza per completare l’organico dei seggi elettorali: sono infatti ancora disponibili posti per chi desidera ricoprire il ruolo di scrutatore o di presidente di seggio.

Si tratta di un’occasione per vivere da vicino l’esercizio della democrazia, partecipando attivamente alle operazioni di voto e di scrutinio che trasformeranno la volontà popolare in un dato ufficiale.

Scadenze e modalità di partecipazione.

Per i cittadini interessati, il tempo stringe: il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per lunedì 23 febbraio. Il processo è stato semplificato grazie alla digitalizzazione delle procedure.

Scrutatori: è possibile manifestare la propria disponibilità compilando l’apposito modulo online disponibile sul sito del Comune.

è possibile manifestare la propria disponibilità disponibile sul sito del Comune. Presidenti di seggio: anche in questo caso, la candidatura deve essere inoltrata telematicamente entro la medesima scadenza del 23 febbraio.

Informazioni e contatti.

L’Ufficio Elettorale ha messo a disposizione dei cittadini pagine web dedicate dove è possibile consultare la modulistica necessaria e il Decreto ufficiale di indizione del referendum.

Per chi avesse dubbi o avesse bisogno di chiarimenti sulle mansioni o sui requisiti richiesti, è possibile contattare direttamente gli uffici scrivendo a elettorale@comune.verona.it oppure chiamando i numeri 045 8078318, 045 8077792 e 045 8077068.