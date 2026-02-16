Sona baciata dalla fortuna: Superenalotto, sfiorato il 6 per un pelo, ma con il 5 vinta una cifra da capogiro.

La dea bendata fa tappa a Sona: sfiorato il colpo grosso al SuperEnalotto, ma il fortunato vincitore, anche con il 5 si è riempito per bene le tasche. Nell’estrazione di venerdì 13 febbraio, la fortuna ha deciso di fermarsi a Sona.

Vincita record in via Trentino.

Come riportato da Agipronews, il colpo è stato messo a segno alla Tabaccheria Riv11 Troiani in via Trentino, 1. Il vincitore ha centrato un “5” e ha portato a casa 71.928,31 euro. Per un solo numero è stato mancato il “6” milionario, ma la cifra resta comunque un bottino di tutto rispetto che ha immediatamente acceso l’entusiasmo nel quartiere.

Caccia al Jackpot da 122 milioni.

L’ultimo “6” storico, del valore di ben 35,4 milioni di euro, era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Non essendo stato centrato il massimo punteggio, il jackpot per la prossima estrazione, prevista per martedì 17 febbraio, continua a lievitare: in palio ci sarà la cifra astronomica di 122 milioni di euro.