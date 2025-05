Referendum dell’8 e 9 giugno, il Comune di Verona cerca scrutatori

Il Comune di Verona ricerca scrutatori, segretari e presidenti di seggio per il referendum del prossimo 8 e 9 giugno.

Acquisizione di candidature volontarie per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Il Comune di Verona ricerca candidate e candidati disponibili a sostituire scrutatrici/scrutatori, segretari e presidenti di seggio precedentemente nominati ma impossibilitati a garantire la loro presenza.



Possono iscriversi a questa riserva gli elettori e le elettrici del Comune di Verona, che non siano già nominati presidenti o scrutatori e che non abbiano già inviato la Dichiarazione di disponibilità nel mese di aprile 2025, compilando l’apposito modulo on line entro sabato 7 giugno, ore 16. L’eventuale chiamata ai seggi avverrà nell’imminenza della consultazione elettorale.