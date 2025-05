“Cena nel Viale” domenica 25 maggio, tra cipressi e vigneti: protagoniste quattro realtà dell’enogastronomia veronese.

Un’unica tavolata sotto il cielo della Valpolicella, tra cipressi e vigneti: sarà questa la scenografia della Cena nel Viale di domenica 25 maggio, ore 19, che vede protagoniste quattro realtà dell’enogastronomia veronese – Locanda Buglioni, Agriturismo Ca’ del Pea, InCarne Ristorante Speakeasy e Mainenti Pasticceria, unite per una suggestiva cena che fa bene al cuore oltre che alle papille gustative.

La Cena nel Viale, organizzata in collaborazione con Round Table Verona – network sociale di giovani professionisti dedicati alla crescita personale, professionale e al benessere locale – è un’occasione di incontro per condividere il gusto e fare del bene.

Il ricavato della cena sarà, infatti, in parte, devoluto in beneficenza alla Cooperativa Agespha Onlus di Bussolengo, impegnata da oltre 30 anni nel sociale e in progetti di inclusività nel campo della disabilità adulta.

Dal cuore della Valpolicella e dei suoi vigneti fino al cuore della comunità, Cantina Buglioni e gli altri quattro partner si uniscono per condividere il gusto e fare del bene, supportando con La Cena nel Viale la raccolta fondi per la realizzazione di un bagno assistito in una delle strutture residenziali della cooperativa.

“Siamo molto felici di aver aderito a questa bella iniziativa, la nostra Locanda Buglioni e il nostro viale si aprono al territorio per una buona causa, lavoriamo nel territorio e ne facciamo parte come azienda, quindi, poter sostenere associazioni come Agespha impegnate nel sociale e nella cura della comunità è molto importante per noi”, racconta Cristiano Buglioni.

E quattro saranno proprio le portate protagoniste della Cena del Viale, ogni piatto sarà firmato da uno chef diverso mentre nel calice ci sarà la Valpolicella moderna e sensuale delle 4 etichette di Cantina Buglioni.

IL MENU.

L’antipasto sarà il macinato di Fassona Piemontese della stella di InCarne Ristorante Speakeasy, accompagnato nel calice da (I’M)PERFETTO Valpolicella Classico Superiore Doc di Buglioni. A seguire le Caramelle di pasta fresca all’uovo, rapa rossa coniglio nostrano, katsuobushi, erborinato di Ca’ del Pea accompagnate da IL BUGIARDO Valpolicella Classico Superiore Ripasso Doc di Buglioni.

I padroni di casa, Locanda Buglioni, proporranno il Brisket di vitella della Lessinia, millefoglie di patate e salsa tartara in perfetto abbinamento con IL LUSSURIOSO Amarone Della Valpolicella Classico Docg di Buglioni.

Per concludere in bellezza, e in dolcezza, la Frolla al cacao, mousse al Narcisista e frutti rossi di Mainenti Pasticceria e IL NARCISISTA, Recioto della Valpolicella Docg di Buglioni.