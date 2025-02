Recuperata e restituita al turista inglese la collana d’oro ingoiata dal rapinatore

E’ stata recuperata e restituita al turista inglese al quale era stata rubata la collana d’oro ingoiata dal rapinatore in Pradaval.

E’ stata recuperata la collana d’oro, rapinata ad un turista inglese nei giorni scorsi a Verona e ingoiata dal rapinatore che ora si trova in carcere a Montorio. Il monile verrà inviato a un parente che vive in Trentino.

Termina così a lieto fine la disavventura per una coppia di turisti che era stata rapinata in zona Pradaval: è stato grazie all’intervento di un giovane agente della polizia locale in servizio sul carro-attrezzi per le rimozioni, che ha inseguito l’uomo permettendone l’arresto, che è stata possibile la restituzione della collana. La coppia ha ringraziato gli agenti per il rapido intervento ed è ora rientrata in Inghilterra.