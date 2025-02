Incredibile episodio in centro a Verona: un 29enne strappa la collanina d’oro a un turista, inseguito da un vigile la ingoia.

Un rapinatore è stato fermato in pieno centro a Verona da un agente della polizia locale che lo ha inseguito dopo il furto consentendone l’arresto.

E’ successo lunedì pomeriggio, quando un cittadino 29enne pluripregiudicato, si è avvicinato a due turisti inglesi, aggredendone uno, strappandogli la collanina d’oro che portava al collo e provocandogli un ematoma. La violenta azione è stata però vista da un agente della polizia locale a bordo del carro-attrezzi per i servizi ordinari, che è immediatamente sceso dal mezzo per inseguire l’uomo.

Bloccato dopo circa 500 metri di inseguimento, il rapinatore ha ingoiato la collana. Trasferito al pronto soccorso e dimesso senza aver in alcun modo collaborato con i sanitari, è stato accompagnato al comando di via del Pontiere. Qui ha dato in escandescenza colpendo alcune sedie a rotelle presenti in sala d’attesa e scardinando una porta d’ingresso del pronto soccorso. Questa mattina si è svolta la direttissima per la convalida dell’arresto, l’uomo è accusato di rapina, lesioni, danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere a Montorio.

“Un plauso all’agente per il suo pronto intervento che ha consentito l’arresto del rapinatore”, commenta l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.