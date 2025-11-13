Inaugurata in 135 farmacie di Verona e provincia la prima giornata della raccolta solidale “In Farmacia per i Bambini”.

È stata inaugurata questa mattina, giovedì 13 novembre, a Verona la prima giornata della raccolta solidale “In Farmacia per i Bambini”, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Francesca Rava NPH – Italia ETS, che proseguirà fino al 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

In 135 farmacie veronesi aderenti, abbinate a 21 enti socio-sanitari del territorio, i cittadini possono donare prodotti per la cura dei più piccoli, dai farmaci da banco a biberon, ciucci, pannolini e articoli baby care, che saranno poi distribuiti a famiglie e minori in difficoltà.

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona e referente locale dell’iniziativa, Federico Realdon, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona e della Consulta del Veneto, Pietro Trincanato in rappresentanza del Comune di Verona, Anita Viviani (Agec), Paola Dal Dosso (Centro Aiuto Vita) e Mauro Pavoni, preside dell’Istituto Seghetti, accompagnato da una delegazione di studenti volontari.

L’edizione veronese può contare su oltre 200 volontari provenienti da enti beneficiari, Rotary Verona, Lions Re Teodorico e 80 studenti del Seghetti, impegnati nel servizio di supporto alla raccolta. A livello regionale, nel Veneto partecipano 400 farmacie e 78 enti socio-assistenziali.

“Sostegno concreto ai minori più fragili”.

“I cittadini percepiscono che si tratta di un sostegno concreto ai minori più fragili — ha dichiarato Vecchioni —. Le farmacie diventano garanti di una solidarietà che promuove una salute equa per tutta la comunità”. Dal canto suo, il preside Pavoni ha sottolineato il valore educativo dell’esperienza di volontariato: “È un modo per insegnare ai ragazzi empatia e partecipazione attiva alla vita della collettività”.

Il Centro Aiuto Vita, tra i beneficiari della raccolta, ha ricordato l’importanza dell’iniziativa per sostenere mamme e bambini in difficoltà: solo nel 2025 ha già effettuato quasi 600 erogazioni di beni e farmaci pediatrici.

Il Comune di Verona sostiene anche quest’anno il progetto con patrocinio oneroso e la partecipazione delle 13 farmacie Agec. Nel 2024 erano stati raccolti oltre 11.500 prodotti pediatrici nella provincia di Verona e quasi 27.000 in tutto il Veneto.